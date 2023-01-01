Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии в новогоднюю ночь родилось 14 детей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Среди появившихся на свет малышей восемь мальчиков и шесть девочек. Отдельно Хабиров отметил дочку Айгуль и Диниса Биковых из Нефтекамска, для которых это уже второй ребенок. Малышка родилась через 40 минут после боя курантов. Роды принимали специалисты республиканского перинатального центра. По заявлениям врачей, девочка родилась здоровой.

– Поздравляю всех! Счастья и мира! А медиков отдельно благодарю, что всегда на посту – и в будни, и в праздники. Спасибо! – написал в своей публикации Хабиров.