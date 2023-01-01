Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии от коронавируса за сутки скончался еще один человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

За минувшие 24 часа COVID-19 заразилось 354 жителей республики, за все время пандемии – 344 838.

В настоящее время в региональных ковид-госпиталях проходят лечение 140 пациентов, 111 среди которых являются лицами старше 60 лет, 14 – находятся в тяжелом состоянии, двое – на искусственной вентиляции легких. 1770 граждан республики борются с болезнью дома, среди них 564 человека – пожилые люди.

За прошедший день с выздоровлением было выписано 356 жителей региона, с 2020 года – 335 970.

Количество умерших от COVID-19 достигла 5 958 человек.