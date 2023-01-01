В Башкирии прогнозируют снегопады и метели

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 2 января, в Башкирии ожидаются снегопады и метели. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

По данным синоптиков, в республике будет облачно. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега и метели. Ветер будет южный, юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся холодной, термометры покажут -5,-10°, на востоке республики до -15°. А вот днем будет очень тепло, воздух прогреется до 0,-5°.

Автомобилистам стоит быть внимательнее и осторожнее, поскольку метеорологи прогнозируют образование на дорогах снежных заносов и накатов, а также гололедица. Помимо этого, видимость из-за осадков ухудшится до 500 и менее метров.