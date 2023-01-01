Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Меры будут введены на четыре дня новогодних каникул. 3 января спиртное будет возможно купить с 08:00 до 17:00 января, с 4 по 6 число – с 10:00 до 17:00.

– В остальные дни каникул дополнительных ограничений нет, – заявил председатель парламента республики.

Запрет был введен на законодательном уровне, и исключения из него составляют предприятия общепита – кафе, рестораны, бары. За нарушения требований предусмотрен штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч с конфискацией продукции или без таковой.

К слову, подобные ограничения в Башкирии действует также в День знаний, День молодежи, а также в периоды последних звонков и сабантуев.