Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров встретил Новый год с новым членом семьи. Фото с ним руководитель республики опубликовал на своей личной странице в социальных сетях.

У Хабирова появился пес породы Акиту-ину. Домашний питомец получил имя Такео, в переводе с японского значит «воин».

– Всех с Новым годом! – так закончил свою публикацию глава Башкирии.

Кстати, в минувшую новогоднюю ночь Радий Хабиров посетил Советскую площадь и фестиваль Terra Zima в Уфе. Глава пообщался с горожанами и сделал с ними совместные фото.