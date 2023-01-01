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НовостиОбщество1 января 2023 9:22

Глава Башкирии Радий Хабиров встретил Новый год с новым членом семьи

У руководителя республики появился домашний питомец
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров встретил Новый год с новым членом семьи. Фото с ним руководитель республики опубликовал на своей личной странице в социальных сетях.

У Хабирова появился пес породы Акиту-ину. Домашний питомец получил имя Такео, в переводе с японского значит «воин».

– Всех с Новым годом! – так закончил свою публикацию глава Башкирии.

Кстати, в минувшую новогоднюю ночь Радий Хабиров посетил Советскую площадь и фестиваль Terra Zima в Уфе. Глава пообщался с горожанами и сделал с ними совместные фото.