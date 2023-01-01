В Уфе в новогоднюю ночь Радий Хабиров посетил Советскую площадь и фестиваль Terra Zima

Фото: glavarb.ru

Сегодня, 1 января, в новогоднюю ночь в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров посетил Советскую площадь и фестиваль «Terra Zima». Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

Возле памятника генералу Минигали Шаймуратову Хабиров пообщался с горожанами и осмотрел дизайн установленных на территории точек общественного питания, а также обсудил перспективы дальнейшего благоустройства площади.

Во время своей прогулки глава встретился с работниками правоохранительных органов, оперативных и коммунальных служб, которые несли службу в новогоднюю. Он поблагодарил их за добросовестную работу.

Этой ночью на площади перед Гостиным двором фестиваль в самом разгаре был Terra Zima-2023. Радий Хабиров посетил и его. На праздничном концерте для уфимцев и гостей башкирской столицы выступил певец Радик Юльякшин (известный под псевдонимом Элвин Грей), а также коллективы ZAINETDIN, VIA CHAPPA, «Бишбармак», «Премьер» и другие артисты.