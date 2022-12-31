В Башкирии под Новый год в пожаре пострадал мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня вечером, 31 декабря, в Хайбуллинском районе Башкирии в пожаре пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в двухкомнатной квартире дома на улице Ахметшина в селе Макан. На месте ЧП работали сотрудники чрезвычайных служб.

Пожарным удалось спасти из опасной зоны 53-летнего мужчину. Он отравился продуктами горения. Медики госпитализировали его в состоянии средней тяжести.

В настоящее время расследованием инцидента занимается дознаватель МЧС. Как предполагают специалисты, пожар случился из-за неосторожности при курении.