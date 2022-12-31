В Башкирии два населенных пункта под Новый год остались без электричества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 31 декабря, незадолго до Нового года в Иглинском районе Башкирии и Октябрьском районе Уфы два населенных пункта остались без электричества. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Без света остались жители села Иглино и деревни Жилино. Как нам поведало чрезвычайное ведомство, деревню под Уфой подключили к электроснабжению в 20:55, а во втором населенном пункт работы по восстановлению электроэнергии идут в настоящее время.

Причины произошедших инцидентов пока что не уточняются.