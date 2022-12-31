Путин поздравил главу Башкирии с Новым годом

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Башкирии Радия Хабирова с Новым годом. Текст обращения главы государства опубликовала пресс-служба руководителя республики.

– В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для Вас и Ваших близких, – написал Путин.

Также президент пожелал главе региона здоровья и успехов.

Слова поздравления в адрес Радия Хабирова направил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства в своем обращении отметил, что 2022 год «стал временем серьезных испытаний». Глава кабмина пожелал руководителю Башкирии и его близким крепкого здоровья и благополучия в новом году.