Мобилизованные на СВО записали обращение с обещанием для жителей Башкирии

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Мобилизованные в зону специальной военной операции записали обращение с обещанием для главы Башкирии Радия Хабирова и жителей республики. Видео от бойцов в своем телеграм-канале опубликовали представители башкирских добровольческих батальонов.

– Радий Фаритович и жители нашей многонациональной республики! Мы, мобилизованные военнослужащие третьего полка, выражаем вам огромное почтение и особую благодарность за поддержку, которую вы нам оказываете. Обещаем, что техника, которую нам предоставляют республика и ее жители, будет беспощадно бить врага до самой победы. И выражаем особую благодарность детям республики, которые пишут нам письма, чтобы личный состав не падал духом. Мы вернемся с победой живыми здоровыми, – заверили военнослужащие.