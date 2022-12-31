В Уфе Центр занятости населения с 1 января будет переименован

Фото: ufa.bashzan.ru

Завтра, 1 января, Центр занятости населения Уфы будет переименован. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

Учреждение с 2023 года будет называться Республиканским центром занятости населения. На первом этапе централизации в него войдут семь уфимских филиалов, а с 1 апреля в его состав планируют включить 10 межрайонных центров.

Вновь образованный центр будет осуществлять карьерное проектирование детей, подростков и молодежи, а также оказывать содействие предпринимательской деятельности и кадровое обеспечение инвестпроектов региона.