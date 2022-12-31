Глава Башкирии Радий Хабиров исполнит мечты 3 детей на «Елке желаний»

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров исполнит мечты трех детей на «Елке желаний». Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

«Елке желаний» – всероссийская благотворительная акция, которая проходит с 2018 года. Ее цель – исполнить новогодние мечты детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Сегодня, 31 декабря, в акции принял участие Радий Хабиров. Глава республики снял с установленной в отделении партии «Единая Россия» три праздничных шара с пожеланиями участников акции.

Пятилетний Давид Шайхутдинов пожелал интерактивном глобусе, восьмилетний Карим Муслимов захотел побывать на хоккейном матче, 14-летня Ксения Добранова загадала посмотреть, как создаются мультфильмы.

– Все пожелания обязательно исполним, – пообещал Хабиров.