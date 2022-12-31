В Уфе ушел из жизни экс-главный врач РКБ академик Риза Магазов

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Вчера, 30 декабря, в Уфе в возрасте 80 лет ушел из жизни бывший главный врач Республиканкой клинической больницы, академик, доктор медицинских наук, профессор Риза Магазов. Об этом рассказала пресс-служба РКБ.

Риза Шаихъянович родился 10 марта 1932 года. Профессор являлся Заслуженным деятелем наук Российской Федерации, Заслуженным врачом БАССР и Лауреатом премии Совета Министров Российской Федерации. Магазов был автором 150 опубликованных научных трудов, множества монографий и авторских свидетельств на изобретения.

Риза Магазов руководил РКБ на протяжении 13 лет – с 1965 по 1978 год.

– Внес огромный вклад в развитие Республиканской клинической больницы и в целом системы здравоохранения Башкирии. Под его талантливым руководством в 1971 году были организованы специализированные отделения – нефрологическое и гематологическое. За годы его работы больница была оснащена уникальным диагностическим и лечебным оборудованием, – вспоминают специалисты РКБ.

Коллеги вспоминают Ризу Шаихъяновича как высококвалифицированного специалиста, талантливого руководителя, организатора и наставника.