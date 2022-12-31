Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии с 31 декабря ввели особый противопожарный режим. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Данный режим запрещает культурно-массовые мероприятия на объектах с нарушением требований пожарной безопасности, а также огневые и другие пожароопасных работ, которые не связаны с непрерывным технологическим процессом.

Помимо этого, будут организованы дежурства на объектах и в местах проведения новогодних и рождественских праздников, и будет обеспечена очистка от снега дорог для беспрепятственного проезда пожарной техникой к месту пожара и забора воды.

Также с 30 декабря в каждом муниципалитете республики введен штабной формат профилактики пожаров, который включает создание самих штабов, назначение кураторов за лицами из группы риска и составление графиков.

Особый противопожарный режим продлится в Башкирии до 10 января.