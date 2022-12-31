Хабиров поздравил жителей Башкирии с наступающим Новым годом

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. Праздничный пост руководитель региона опубликовал на своей личной странице в социальных сетях.

Хабиров отметил, что минувший 2022-й был непростым. Глава пожелал гражданам быть счастливыми и беречь себя. Он заверил, что власти постараются сделать так, чтобы жизнь жителей региона «была чуть лучше».

Напомним, сегодня на своей странице в соцсетях рассказал, что в Уфе скоро появится технопарк за 1,2 миллиардов рублей. К 2030 году, по его словам, на объекте появится 370 рабочих мест.