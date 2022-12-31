В Башкирии от коронавируса за сутки умер еще 1 пациент

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии от коронавируса за прошедшие сутки умер еще одни пациент. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

За минувшие 24 часа инфекцией заразилось 349 человек, с 2020 года – 343 484.

В ковид-госпиталях республики получают лечение 158 граждан республики, 148 из них – лица старше 60 лет. В тяжелом состоянии находится 13 пациентов, на искусственной вентиляции легких – двое. Борются с болезнью дома 1 756 жителей региона, 564 из которых являются пожилыми людьми.

С начала пандемии в Башкирии выписано с выздоровлением было 335 614 человек, за минувшие сутки – 518.

С 2020 года от ковида умерло 5 957 граждан региона.