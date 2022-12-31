В Уфе построят технопарк за 1,2 млрд рублей

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В Кировском районе Уфы построят промышленный технопарк. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Радиоэлектронный технопарк «РВ-1» власти планируют возвести на улице Рубежной. Объект займет участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Управляющая компания «Геоскан-Уфа» вложит в проект 1,2 миллиарда рублей, из которых 504 миллиона покроет субсидия из федеральной казны.

Потенциальные резиденты технопарка – компании из Уфы, Минска и Санкт-Петербурга. С ними, по словам Радия Хабирова, уже заключены контракты. Глава Башкирии утверждает, что к 2030 году на объекте появится 370 рабочих мест. Валовый выпуск продукции радиоэлектронной промышленности, согласно прогнозам, превысит 3,6 миллиарда рублей.