Погибший в ДТП под Салаватом в Башкирии оказался сотрудником полиции

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Погибшим в ДТП под башкирским городом Салаватом 30 декабря оказался 24-летний сотрудник полиции из Оренбурга Еркен И. Также тяжелые травмы получили двое его коллег. Все они возвращались домой встречать Новый год с семьями после курсов повышения квалификации в уфимском юридическом институте. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Напомним, смертельная авария произошла на 161 километре трассы Уфа-Оренбург рядом с деревней Рамадановки. Там столкнулись Lada Granta, Lada Priora и Skoda Octavia. Еркен вместе с коллегами находился в своей Priora.

Всего при ДТП скончались двое – кто был второй жертвой инцидента и в какой машине он сидел, пока неизвестно. Пострадали четыре человека, двое из них – сослуживцы погибшего сотрудника МВД: один переломал оба бедра, ребра и травмировал живот, другой получил сотрясение и перелом ключицы.