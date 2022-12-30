«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Авангарду» в последнем матче 2022 года

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде по буллитам уступил омскому «Авангарду» в последней игре регулярного чемпионата КХЛ в 2022 году. Матч прошел 30 декабря и закончился со счетом 3:2.

К восьмой минуте первого периода гости вели в две шайбы – по одной забили Саша Хмелевский и Степан Санников. Во втором отрезке встречи хозяева сравняли счет благодаря результативным броскам Фёдора Малыхина и Владимира Ткачёва. В третьем и овертайме ни одна из команд не смогла отличиться. В серии буллитов сильнее оказался «Авангард».

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Голы:

0:1 (03:48) – Саша Хмелевский;

0:2 (07:18) – Степан Санников;

1:2 (28:18) – Фёдор Малыхин;

2:2 (38:00) – Владимир Ткачёв;

3:2 (65:00) – Владимир Ткачёв.

В таблице восточной конференции «Салават Юлаев» остался на пятом месте. В активе у команды 55 очков.