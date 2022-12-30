Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов поздравил жителей республики с Новым годом

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов 30 декабря поздравил жителей республики с Новым годом Фото: Рустем АХУНОВ

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов 30 декабря поздравил жителей республики с Новым годом. Текст его обращения был опубликован на сайте благотворительного фонда «Урал», где он является председателем совета.

– Год был непростым. Кардинальное изменение внешнеполитического и экономического курса страны, начало специальной военной операции, мобилизационные мероприятия и многое другое тем или иным образом затронули жизнь каждого. Мы лучше узнали многих людей, кто-то заново открыл себя, кому-то пришлось изменить свой уклад жизни, – говорится в письме экс-руководителя региона. – Но тяжелее всего было, конечно же, тем, кто потерял близких.

Рахимов отметил, что прошедший год научил жителей ценить свое здоровье, жизнь, близких и мирное небо. Первый президент республики призвал граждан вместе с семьями подвести итоги уходящего года, чтобы каждый поделился своими достижениями, а также получил похвалу и поддержку. По его словам, «это сближает». Кроме того, Муртаза Рахимов попросил оставить «ненужный груз обид» и побольше общаться с родными.

Экс-президент Башкирии пожелал жителям встретить новый год в уютной обстановке и в кругу близких. «Пусть будут счастливы семьи, здоровы дети и родители, мир и любовь не покидают дом, а наш Башкортостан процветает! – добавил Рахимов. – Здоровья вам, добра, единства и мирного неба над головой».

Напомним, на прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о состоянии здоровья Рахимова. Летом экс-президент республики попал в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась.