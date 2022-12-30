Судебные приставы Башкирии в 2022 году взыскали с должников штрафы на 1 млрд рублей

Судебные приставы Башкирии в 2022 году взыскали с должников штрафы на сумму 1 млрд 22 млн рублей – эти деньги пополнили федеральный бюджет.

Судебные приставы Башкирии в 2022 году взыскали с должников штрафы на сумму 1 млрд 22 млн рублей – эти деньги пополнили федеральный бюджет. Речь идет об исполнительском сборе за несвоевременную уплату задолженности по исполнительному производству, передали в пресс-службе регионального управления ФССП 30 декабря.

– Данная санкция [исполнительский сбор] […] устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но менее 1 тысячи рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и 10 тысяч рублей с должника-организации, – пояснили в ведомстве.

В случае неисполнения документа не имущественного характера сбор с должника-гражданина/индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5 тыс. рублей, с организации – 50 тыс.