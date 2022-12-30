Статистики рассказали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2022 года

В Башкирии за неделю подорожали овощи: морковь, огурцы и помидоры Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Статистики рассказали, какие продукты подорожали в Башкирии к концу 2022 года. Башстат выяснил, как изменились цены за неделю, сравнив их за 19 и 26 декабря.

Больше остальных в стоимости в процентном соотношении выросла морковь (на 5,3% – до 29 рублей за килограмм). Также подорожали белокочанная капуста (на 4,4% – до 19,5 руб.), свежие огурцы (на 4,4% – до 161 руб.) и помидоры (на 3,5% – до 118,5 руб.).

В то же время подешевели сосиски и сардельки (на 5% – до 384,5 руб.) и овощные консервы для детского питания (на 2,6% – до 594,5 руб.).