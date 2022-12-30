Стоматологии Уфы в новогодние праздники будут работать круглосуточно

Стоматологические поликлиники в Уфе в период новогодних праздников будут работать круглосуточно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоматологические поликлиники в Уфе в период новогодних праздников будут работать круглосуточно. Об этом 30 декабря сообщила мэрия.

Администрация опубликовала список адресов стоматологий, которые будут принимать пациентов в круглосуточном режиме:

– №2 (проспект Октября, 105/3);

– детская №7 (Блюхера, 25/1);

– хозрасчетная, (Жукова, 4/1).

Напомним, круглосуточно в Уфе на новогодних каникулах будут работать и травмпункты. Ранее Минздрав Башкирии также опубликовал график работы поликлиник во время праздников.