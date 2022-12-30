Башкирию после встречи Нового года накроет снегопадом с метелью

В Башкирии сразу же после встречи Нового года ухудшится погода: 2 января республику накроет снегопадом с метелью Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии сразу же после встречи Нового года ухудшится погода: 2 января республику накроет снегопадом с метелью. Регион окажется в циркуляции активного циклона. Об этом 30 декабря предупредил местный Гидрометцентр.

– Погода будет ухудшаться – ожидаются снегопады, метели различной интенсивности при сильном ветре, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежная каша, гололедица, – передали синоптики.

Температура воздуха в Башкирии 2 января ночью повысится до -5,-10° (по востоку до -15°), днем столбики термометров покажут 0,-5°.

В дальнейшем в республике начнет постепенно холодать, а интенсивность атмосферных явлений будет ослабевать. Снег ожидается от небольшого до умеренного.