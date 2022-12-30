Хабиров навестил в Уфе семью погибшего на СВО сержанта Максима Страупе

фото:Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил в Уфе семью гвардии сержанта Максима Страупе, который погиб в ходе специальной военной операции. Руководитель региона поздравил родственников военнослужащего с наступающим Новым годом, передал им орден Шаймуратова и вручил двум его детям подарки.

В беседе с чиновником супруга Страупе Мария рассказала, каким человеком был ее муж.

– Был замечательным мужем и отцом, очень любил наших детей и меня, был лидером во всем, он никогда ничего не жалел для семьи. Мы познакомились с ним в фитнес-клубе, где я работала администратором, а Максим – тренером по боксу, он очень любил спорт. Через несколько месяцев он мне сделал предложение и мы поженились. В декабре этого года мы хотели повенчаться, но, видите, судьба распорядилась по-другому, – рассказала женщина. – Пять лет с Максимом были лучшими годами в моей жизни.

По словам матери погибшего военнослужащего Натальи Петровны, он был справедливым и ответственным, подавал пример своему младшему брату. Она рассказала, что во время СВО на Украине Максим получил ранение и после лечения вернулся в свою часть. Он был в разведке и связывался с родными не так часто.

фото:Олег Яровиков

Максиму Страупе было 25 лет. Он родом из Уфы. Окончил 9 классов местной гимназии №47 в 2013 году. Военную службу по призыву проходил в ВДВ, в 2018 году заключил контракт и проходил службу в должности командира отделения группы специального назначения. Участвовал в боевых действиях в Сирии. Награжден медалями «За воинскую доблесть» II степени и «За отличие в учениях».