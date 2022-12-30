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НовостиОбщество30 декабря 2022 12:21

Башкирия будет ежегодно выделять трем театрам на новые постановки по 10 млн рублей

Такое решение было принято на первом заседании регионального Совета по культуре
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия будет ежегодно выделять по 10 млн рублей башкирскому, русскому и татарскому театрам на новые масштабные постановки

Башкирия будет ежегодно выделять по 10 млн рублей башкирскому, русскому и татарскому театрам на новые масштабные постановки

Башкирия будет ежегодно выделять по 10 млн рублей башкирскому, русскому и татарскому театрам на новые масштабные постановки. Такое решение было принято на первом заседании регионального Совета по культуре 30 декабря. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал о еще одной новой мере поддержки культурной жизни Башкирии: с 2023 года города и районы будут получать по 500 тыс. рублей на фестивали, которые стали их визитными карточками. Речь идет, в частности, о «Крещенских морозах» в Бирском районе, «Ҡомартҡы» в Абзелиловском и «Туған тел» в Дюртюлинском.

Напомним, на том же заседании по культуре Хабиров передал Национальному музею Башкирии знамя, которое ему на Донбассе вручили добровольцы батальона Шаймуратова.