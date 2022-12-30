Башкирия будет ежегодно выделять трем театрам на новые постановки по 10 млн рублей

Башкирия будет ежегодно выделять по 10 млн рублей башкирскому, русскому и татарскому театрам на новые масштабные постановки

Башкирия будет ежегодно выделять по 10 млн рублей башкирскому, русскому и татарскому театрам на новые масштабные постановки. Такое решение было принято на первом заседании регионального Совета по культуре 30 декабря. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал о еще одной новой мере поддержки культурной жизни Башкирии: с 2023 года города и районы будут получать по 500 тыс. рублей на фестивали, которые стали их визитными карточками. Речь идет, в частности, о «Крещенских морозах» в Бирском районе, «Ҡомартҡы» в Абзелиловском и «Туған тел» в Дюртюлинском.

Напомним, на том же заседании по культуре Хабиров передал Национальному музею Башкирии знамя, которое ему на Донбассе вручили добровольцы батальона Шаймуратова.