В Башкирии в течение двух лет капитально отремонтируют 140 школ за 7,9 млрд рублей

В Башкирии в течение двух лет планируется капитально отремонтировать 140 школ. Общий объем финансирования работ составляет 7,9 млрд рублей // фото: vk.com / Радий Хабиров

В Башкирии в течение двух лет планируется капитально отремонтировать 140 школ. Общий объем финансирования работ составляет 7,9 млрд рублей, 6,9 млрд из которых – федеральные средства. Об этом 30 декабря на совещании с главами муниципалитетом в местном правительстве сказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Важно не только своевременно завершить работы и обеспечить кассовое освоение средств. Ключевая задача – создать удобное, современное образовательное пространство, мотивирующее учащихся на успехи в учёбе, – сказал чиновник.

Для минимизации рисков при капремонте премьер поручил грамотно организовать закупки, а также обеспечить мониторинг готовности учреждений и своевременную приемку работ.

Напомним, осенью Следственный комитет Башкирии возбудил два уголовных дела из-за недостроенной школы в селе Булгаково под Уфой.