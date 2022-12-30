В Башкирии напомнили об особом противопожарном режиме с 31 декабря по 10 января

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям напомнил о введении в республике особого противопожарного режима в период с 31 декабря по 10 января

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям напомнил о введении в республике особого противопожарного режима в период с 31 декабря по 10 января. С докладом об этом на правительственном совещании выступил глава ведомства Фарит Гумеров.

Особый противопожарный режим предусматривает ряд профилактических и ограничительных мер, в том числе:

– запрет на культурно-массовые мероприятия на объектах с нарушением требований пожарной безопасности;

– запрет огневых и других пожароопасных работ, не связанных с непрерывным технологическим процессом;

– организацию дежурства на объектах и в местах проведения новогодних и рождественских праздников;

– обеспечение очистки от снега дорог для беспрепятственного проезда пожарной техникой к месту пожара и забора воды.

Кроме того, с 30 декабря в каждом муниципалитете Башкирии вводится штабной формат профилактики пожаров, включающий, собственно, создание штабов, назначение кураторов за лицами из группы риска и составление графиков.