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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:05

1 января в Уфе на два часа частично перекроют движение на трех улицах

Это связано с проведением Всероссийского конкурса карнавальных костюмов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
1 января в Уфе на два часа частично перекроют движение на трех улицах

1 января в Уфе на два часа частично перекроют движение на трех улицах

В воскресенье, 1 января, в Уфе на два часа частично перекроют движение на трех улицах. Ограничение связано с проведением Всероссийского конкурса карнавальных костюмов в рамках новогоднего фестиваля «Терра Зима». Об этом 30 декабря предупредила городская администрации.

С 14:30 до 16:30 движение будет ограничено на улицах:

– Ленина (между Октябрьской Революции и Коммунистической);

– Коммунистической (между Ленина и Мустая Карима);

–Хабира Галимова (вдоль парковки Верхнеторговой площади со стороны Коммунистической).

Еще одно перекрытие будет вводиться 3 января – на этот раз из-за Парада конно-санных экипажей. С 10:00 до 19:00 будет закрыт проезд по улице Набережной (между домом №232 и Генерал-губернатора Перовского).