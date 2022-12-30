В Башкирии при ДТП с Granta и Vesta пострадали шесть человек, в том числе трое детей

фото: ГИБДД РБ
В Баймакском районе Башкирии днем 30 декабря при ДТП с двумя легковыми автомобилями пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщило региональные МЧС и ГИБДД.
Авария случилась около 14:00 рядом с деревней Хасаново. Lada Granta и Lada Vesta столкнулись на восьмом километре дороги между Старым Сибаем и Ишмухаметово.
фото: ГИБДД РБ
В числе пострадавших есть дети четырех, девяти и 17 лет. Их вместе с еще тремя травмированными взрослыми доставили в центральную городскую больницу Сибая.
Напомним, утром 30 декабря в массовом ДТП на трассе погибли двое и пострадали четверо человек. Накануне в Самарской области в автоаварии насмерть разбились пятеро вахтовиков из республики.