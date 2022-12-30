Герой России Борис Дудко встретился в Башкирии со школьниками и студентами

Дудко на фото справа // фото: Максим Волобоев // пресс-служба администрации Бирского района

Герой России Борис Дудко 30 декабря встретился в башкирском городе Бирске со школьниками, студентами и ветеранами боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время встречи один из школьников спросил Дудко, как стать героем. Тот ответил, что «героями не рождаются, героями становятся; надо хорошо учиться, слушаться родителей, учителей; нужно очень много тренироваться физически и морально, быть патриотом».

В начале декабря президент России Владимир Путин вручил Борису Дудко «Золотую звезду», а в конце месяца военнослужащий получил из рук главы Башкирии Радия Хабирова орден Шаймуратова.

Напомним, в ходе специальной военной операции на Украине танковая рота гвардии майора Бориса Дудко взяла укрепленный район противника, уничтожив до 20 танков и до 18 БМП. По итогам этого сражения его представили к званию Героя России.