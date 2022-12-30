Хабиров передал знамя от добровольцев батальона Шаймуратова Национальному музею Башкирии

фото: пресс-служба администрации главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров передал на хранение Национальному музею республики знамя, подаренное добровольцами батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Чиновник сделал это на первом заседании созданного на днях Совета по культуре 30 декабря. Об этом сообщил «Башинформ».

– Мы на этой неделе побывали у наших ребят, бойцов добровольческих батальонов и пообщались также с мобилизованными, – сказал руководитель региона. – Нашим ребятам очень важна наша поддержка, в том числе и моральная. Они передавали всей республике большой привет.

Напомним, добровольцы батальона Шаймуратова вручили Хабирову знамя во время его поездки на Донбасс в конце декабря. На флаге они написали свои пожелания республике.