В Башкирии осудят водителя автобуса, виновного в ДТП с 6 погибшими

Фото: МВД по Башкирии

В Башкирии перед судом предстанет водитель автобуса, виновный в ДТП с шестью погибшими. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Авария случилась этим летом –25 июля. 28-летинй водитель пассажирского микроавтобуса «FORD TRANSIT» осуществлял рейс по маршруту Уфа-Языково. Он ехал, превышая допустимую скорость, и движения на 1412 километре дороги М-5 «Урал» столкнулся с попутным «КАМАЗом». В результате произошедшего шесть пассажиров «Форда» погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью.

СК отмечает, что в момент инцидента в автобусе находились 24 человека, хотя допустимо не больше 19 – пропорционально количеству посадочных мест. Также не все пассажиры были пристегнуты.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи завершили расследование. Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела направлены в суд.