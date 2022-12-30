В Уфе осудили афериста, обманувшего людей почти на 40 млн рублей

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В Уфе осудили афериста, обманувшего людей почти на десятки миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что мужчина, представившись трейдером биржевой платформы, убедил своих двоих знакомых вложить деньги и получить с этого большие проценты. Для этого ему передали почти 12 миллионов рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Также с 2018 года по 2021-й подсудимый под видом вложения денег в развитие бизнеса в партнерстве с компанией службы такси получил от 19 человек около 28 миллионов рублей. И эти деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в крупном размере. Орджоникидзевский районный суд Уфы признал мужчину виновным. Сам он свою вину не признал. Ему назначили девять лет колони общего режима.