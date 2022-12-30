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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 7:37

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование ДТП, в котором погибли два человека

Также в аварии пострадали четыре человека
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование ДТП, которое произошло недалеко от Салавата. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Авария случилась сегодня утром, 30 декабря, на 161 километре трассы Р240 Уфа-Оренбург недалеко от Рамадановки. Произошло столкновение «Лада Гранта», Skoda Octavia и «Лада Приора». В результате произошедшего, по предварительным данным, погибли два человека, четверо – получил травмы. Все шестеро – взрослые.

Для координации действий правоохранителей на место трагедии выехал прокурор города Салават Артур Гибадуллин.

– Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения, – заявила прокуратура республики.