В Башкирии разбились водительница и пассажирка Chevrolet Captiva

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера днем, 29 декабря, в Янаульском районе Башкирии разбились водительница и пассажирка иномарки. Об инциденте в своем телеграм-канале рассказал региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на седьмом километре дороги Сандугач-Рабак. Chevrolet Captiva под управлением 41-летней местной жительницы улетела в кювет. В результате произошедшего водитель и ее 34-летняя пассажирка получили травмы.

В настоящее время по факту случившейся аварии ведется разбирательство.

Напомним, сегодня утром, 30 декабря, недалеко от башкирского города Салават в ДТП с тремя машинами на трассе погибли двое и пострадали четверо. Произошло столкновение «Лада Гранта», Skoda Octavia и «Лада Приора».