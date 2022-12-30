«Мужики, трасса … [ужасная], лед»: появилось видео с места смертельной аварии под Салаватом

Очевидец выложил видео с места смертельной аварии под Салаватом, которая произошла утром 30 декабря.

По данным МЧС Башкирии, страшное ДТП произошло на 161 километре трассы Уфа-Оренбург около 10 часов по местному времени. На участке дороги рядом с Салаватом столкнулись сразу три автомобиля – Lada Priora, Lada Granta и Skoda Octavia. На место немедленно выехали все экстренные службы.

В ДТП, по предварительным данным, погибли два человека. Еще четверо получили травмы. Известно, что несовершеннолетних среди пассажиров или водителей автомобиля не было.

Позже в соцсетях появилось видео последствий жуткой аварии. По кадрам понятно, что больше всего в ДТП повредило Lada Priora. Автомобиль буквально смяло наполовину. Возле искореженной мужчины лежал мужчина в крови.

- Мужики, на Салаватской объездной авария. Аккуратнее, трасса … [ужасная], лед, - эмоционально рассказывает автор видео, используя нецензурную речь.