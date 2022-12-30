В Уфе главу судебных приставов осудят за хищение 600 тыс. рублей

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Начальника Уфимского отделения судебных приставов УФССП осудят за хищение крупной суммы денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и в служебном подлоге. Поводом для возбуждения уголовного дела, как отмечают прокуроры, послужили, в том числе, и результаты прокурорской проверки.

Согласно версии следствия, обвиняемый с мая 2021 года по июль 2022-го, используя свое служебное положение, обманывал должников тем, что есть возможности погасить долг, передав ему наличные для последующего их внесения на депозитный счет службы судебных приставов.

На самом деле у злоумышленника таких полномочий не было. Однако, чтобы выглядеть более убедительным в глазах граждан, он выдавал им липовые квитанции о перечислении принятых денег в счет погашения долга.

Таким образом судебный пристав завладел финансами семи должников на сумму более 600 тысяч рублей. Распорядился он ими по собственному усмотрению.

Мужчина свою вину признал и даже частично возместил ущерб. На время следствия его отстранили от занимаемой должности. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

– Кроме того, прокуратура внесла в адрес главного судебного пристава республики представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении указанного сотрудника, – сообщила прокуратура республики.