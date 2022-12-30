В Башкирии в массовом ДТП на трассе погибли двое и пострадали четверо

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 30 декабря, недалеко от башкирского города Салават в ДТП с тремя машинами на трассе погибли двое и пострадали четверо. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Авария случилась на 161 километре трассы Р240 Уфа-Оренбург недалеко от Рамадановки. Произошло столкновение «Лада Гранта», Skoda Octavia и «Лада Приора». На место оператинво прибыли чрезвычайные службы.

Сотрудники МЧС произвели деблокирование погибших и пострадавших из машин. К сожалению, в результате произошедшего, по предварительным данным, погибли два человека, четверо – получил травмы. Все шестеро – взрослые.

– Пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Движение не затруднено, осуществляется в штатном режиме, – отметило МЧС.