В СВО погиб сержант из Калтасинского района Башкирии Антон Денисов

Фото: vk.com/gabdullin_zt

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Калтасинского района Башкирии сержант Антон Денисов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Забир Габдуллин.

Антон Денисов родился 29 ноября 1986 года. В 2003 году закончил Краснохолмскую школу №1. Служил в российской армии, принимал участие в операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Проходил службу на контрактной основе, а после увольнения из Вооруженных сил работал бурильщиком в нефтяной отрасли. 29 сентября Антона Станиславовича призвали в рамках частичной мобилизации на СВО.

Родные, друзья и земляки отзываются о погибшем как об искреннем, сострадательном, доброжелательном, скромном человеке, хорошем и отзывчивом друге, заботливом супруге и отце.

Церемония прощания с Антоном Денисовым состоится сегодня, 30 декабря, в 11:00 в родном селе Краснохолмский в парке Победы на улице Парковая, 2а.