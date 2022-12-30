В Уфе завершили первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы

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В Уфимской агломерации завершился первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Проект, как утверждает глава ведомства Александр Клебанов, позволит повысить безопасность дорожного движения. В общей сложности на реализацию инициативы предусмотрено более миллиарда рублей, 850 миллионов из которых предоставляет федеральная казна.

В рамках первого этапа власти модернизировали 50 светофоров. Были созданы интеллектуальные светофоры с установленными комплексами автоматизированной системы управления дорожным движением, а также 138 детекторов транспортного потока.

В 2023 году планируется модернизировать 50 светофоров, всего – 140.

– В настоящее время ведется работа по интеграции подсистем, в том числе: подсистем светофорного управления, метеомониторинга (включая установку одной метеостанции), подсистемы мониторинга параметров транспортного потока, подсистемы мониторинга и управления общественном транспортом, – отметил Минтранс.