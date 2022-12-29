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НовостиОбщество29 декабря 2022 18:42

«Уфаводоканал» начислил гражданам лишние пени из-за технического сбоя

Предприятие опубликовало специальное объявление на этот счет
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Уфаводоканал» начислил гражданам лишние пени из-за технического сбоя. Об этом предприятие сообщило на своем официальном сайте.

По словам представителей компании, неполадки возникли при передаче показаний счетчиков через личный кабинет на сайте «Уфаводоканал». Из-за сбоя работы программного обеспечения, потребители получили квитанции с пени, которые ранее уже были оплачены.

Предприятие принесло извинения за возникшие у граждан неудобства. Компания объяснила, что указанные пени оплачивать не нужно, а показания счетчик попросила передавать при оплате через интеллектуального робота по телефону.