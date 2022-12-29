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НовостиОбщество29 декабря 2022 17:37

В Башкирии суд арестовал имущество экс-директора Дюртюлинского молочного комбината

В эту сумму оценивается долг предприятия
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии Арбитражный суд арестовал имущество бывшего директора Дюртюлинского молочного комбината Николая Никитина.

В июле этого года Российский сельскохозяйственный банк подал заявление в суд о привлечении к субсидиарной ответственности Николая и Александра Никитиных. Банк потребовал взыскать 1,56 миллиарда рублей долгов Дюртюлинского молочного комбината, большая часть которых образовалась (1,26 миллиарда) именно перед Россельхозбанком.

В качестве обеспечительной меры до вынесения решения по заявлению о привлечении Никитина к ответственности по долгам комбината его денежные средства и имущество было арестовано.