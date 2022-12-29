В Уфе реконструкцию IQ-парка межвузовского кампуса завершат в декабре 2023 года

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В Уфе реконструкцию IQ-парка межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра завершат уже в следующем года. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров доложил во время своего участия в работе президиума Правительственной комиссии по региональному развитию России.

14 декабря 2022 года в рамках Международной недели бизнеса правительство республики и группа «Эталон» заключили концессионное соглашение на возведение и эксплуатацию кампуса.

По словам Хабирова, строить объект будут в два этапа. Первый – это реконструкция IQ-парка площадью 36 тысяч квадратных метров, которую обещается завершить в декабре будущего года. Второй – центральное ядро кампуса, оно займет 110 тысяч квадратных метров. Его реализация, заявил глава Башкирии, уже началась.