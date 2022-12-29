В Уфе более 300 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Уфе 312 обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир. Об этом рассказал пресс-служба правительства Башкирии.

Речь идет о проблемных 21-этажных домах №10 и № 12 на улице Энтузиастов, застройщиком которым являлось предприятие «Сомострой». Суммарная площадь новых жилых помещений составляет 15,4 тысяч квадратных метров.

Подрядчик «Альянс-Строй» заменил не соответствующие нормативам окна и витражи, построил подземный паркинг на 159 мест, переустроил наружные сети канализации, водопровода и тепловых сетей. Также были усилены несущие конструкции зданий.

По словам замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова, республика вошла в число пяти регионов, в которых за три года было восстановлено в правах наибольшее число обманутых дольщиков – 7,9 тысячи человек.