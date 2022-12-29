Озвучены новые детали дела о пропавшем уфимце Артеме Мазове, подозреваемом в убийстве своих детей

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Озвучены новые детали в деле о пропавшем в 2019 году уфимце Артеме Мазове, которого подозревают в расправе над своими сыновьями.

Все случилось в 2019 году. 26 октября Артем Мазов, поссорившись с женой из-за предстоящего развода, одел детей и отправился с ними на прогулку. Через несколько дней неподалеку от садового товарищества «Зори» был найден его брошенный автомобиль, а на берегу реки – полусдутый надувной матрас. После этого по камерам видеонаблюдения следователи выяснят, что Мазов вместе с детьми зашел в строительный магазин и купил моток веревки. 19 июня в разных концах города с разницей в несколько часов были обнаружены тела детей. Экспертиза ДНК показала, что это были Вячеслав и Илья Мазовы.

Как поведал в беседе с «Электрогазетой» старший водолазный специалист аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС Игорь Иванов, поскольку уголовное дело все еще не закрыто, поиски Артема Мазова в водоемах все еще продолжаются. Водолазам время от времени поручают обследовать разные участки рек.

Специалист отметил, что произошедшее с Артемом Мазовым – это «тайна покрытая мраком». По его словам, в случае обнаружения тела опознать его сейчас будет возможным только по ДНК.