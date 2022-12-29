В Башкирии вынесли приговор по факту некачественного строительства домов для детей-сирот

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В Белокатайском районе Башкирии по факту некачественного строительства домов для детей-сирот вынесли приговор предпринимателям 53-летней Ольге и 54-летнему Владику Гибатовам. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Установлено, что с 2014 по 2017 годы супруги на арендованных у муниципалитета участках в селе Новобелокатай построили семь многоквартирных домов. При возведении зданий были допущены нарушения при соблюдении технологии строительства, но, тем не менее, жилье все же было реализовано руководству района по муниципальным контрактам по закупке жилых помещений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Как утверждает СК, построенные дома из-за того, что имели дефекты и были построены не в соответствии с градостроительным законодательством, требованиями проектной документации и технических регламентов межведомственной комиссий были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

– Кроме того, для участия в аукционе на получение права реализации жилых помещений, подсудимыми была предоставлена проектно-сметная документация, не соответствующая действительности, – поведал Следственный комитет.

В результате действий предпринимателей бюджету администрации Белокатайского района был причинен ущерб на более 18,8 миллионов рублей. Также это создало угрозу для жизни людей, которые заселились в построенные МКД.

По факту преступлений по статьям за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, и мошенничество супруги были прищанны виновными. Сами подсудимые свою вину не признали.

Суд назначил обоим по 3,5 года исправительной колонии общего режима и в размере 300 тысяч рублей.

– В ходе следствия, в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество подсудимых общей стоимостью более 20 миллионов рублей, – сообщает СК.