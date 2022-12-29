Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии 30 декабря рабочий день сокращен не будет. Об этом рассказала пресс-служба региональной Государственной трудовой инспекции.

Поскольку 31 декабря 2022 года является выходным (решение сделать последний день года нерабочим праздничным на федеральном уровне еще не было принято), продолжительность рабочего графику в грядущую пятницу, 30 декабря, не будет сокращаться.

Напомним, в Башкирии, рассказала пресс-служба регионального Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, новогодние каникулы продлятся девять дней. Согласно российскому Трудовому кодексу, новогодние каникулы (1-6 и 8 января) и Рождество Христово (7 января) являются нерабочими праздничными днями.