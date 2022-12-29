В Самарской области в ДТП погибли 5 вахтовиков из Башкирии

Фото: КП-Самара

Сегодня утром, 29 декабря, в Самарской области в ДТП погибли пять вахтовиков из Зианчуринского района Башкирии. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Дамин Юланов.

Трагедия, как сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области, случилась на трассе М-5 «Урал». На 867 километре столкнулись «КАМАЗ» и «Лада Калина», в которой находились пять уроженцев деревни Идельбаково. В результате аварии водитель и четверо пассажиров легковушки погибли.

Мужчины, как рассказал Дамин Юланов, работали вахтовым методом в Москве и возвращались домой. Глава Зианчуринского района заверил, что со стороны властей будет оказана помощь в доставке тел погибших и в организации похорон.

В настоящее полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.