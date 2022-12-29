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НовостиОбщество29 декабря 2022 10:00

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова подарила девочке из Башкирии умную колонку

Подарок ребенку принесли Дед Мороз и Снегурочка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Роспотребнадзор РБ

фото: Роспотребнадзор РБ

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова подарила 8-летней Веронику из башкирского города Мелеуза умную колонку в рамках новогодней акции «Елка желаний». Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Главный санитарный врач страны отправила девочке подарок домой через Деда Мороза и Снегурочку. Саму школьницу она поздравила с наступающим Новым годом через видеосвязь. В беседе с Поповой Вероника рассказала, что мечтает стать зубным врачом. Глава Роспотербнадзора отметила, что будет очень рада помочь исполнить ее мечту.